Interview mit Flensburgerin : Anna-Maria Schimanski über Erfahrungen als gehörlose Kandidatin bei Germany's Next Topmodel

Anna-Maria Schimanski ist die erste gehörlose Teilnehmerin. Im Interview berichtet sie von ihren Erfahrungen bei GNTM.

Flensburg | Ab 4. Februar heißt es wieder: „Wer wird Germany's Next Topmodel?“ An der Model-Show - rund um Topmodel Heidi Klum -, nehmen jedes Jahr Frauen aus ganz Deutschland teil. In diesem Jahr ist unter den Kandidatinnen die 21-jährige Flensburgerin Anna-Maria S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.