Tarp : Anja Schöne wird erstes förderndes Mitglied für den BildungsCampus

Projekte wie Gewaltprävention, Sommertheater oder Schwimmkurse werden am „BiCa“ mit Spendengeldern ermöglicht.

Tarp | Der BildungsCampus (BiCa) in Tarp bietet mit Projekten wie Gewaltprävention mit „Faustlos“ bis hin zur Anfängerschwimmausbildung zahlreiche Aktivitäten, die das Zusammenleben in der Gemeinde angenehm gestalten. Finanziert werden die jährlichen Ausgaben in Höhe von 42.000 Euro durch Zuschüsse vom Kreis in Höhe von 7500 Euro und von der Gemeinde Tarp in...

