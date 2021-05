Tötungsdelikt in Weding : Angeklagter könnte auch wegen Mordes verurteilt werden

Nach den tödlichen Messerstichen gegen einen 44-Jährigen war Denny W. bisher nur wegen Totschlags angeklagt.

Flensburg/Weding | Bereits am ersten Verhandlungstag hatte er gestanden, seinen Kontrahenten Michael S. (44) im Streit um seine Ex-Freundin mit mehreren Messerstichen auf offener Straße in Weding getötet zu haben. Nun hat der Prozess gegen den 36-jährigen Denny W. eine entscheidende Wendung genommen. Weiterlesen: „Ich stech dich ab“: Totschlagsprozess in Flensburg be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.