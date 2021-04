Einbrüche in Flensburg : Angeklagter erscheint nicht vor Gericht und wird per Haftbefehl gesucht

Der Angeklagte soll im Sommer 2020 insgesamt zehn Einbrüche begangen haben – drei davon in Flensburg.

Flensburg | Er soll sich mit einem Hammer und Schraubendreher bewaffnet haben und von April bis Juli 2020 zehn Einbrüche in ganz Deutschland verübt haben – nun wird der 25-jährige mutmaßliche Täter per Haftbefehl gesucht. Grund ist, dass der gebürtige Iraker am Dienstag nicht zum zweiten Verhandlungstag vor dem Schöffengericht Flensburg erschien. Weiterlesen: ...

