Flensburg : Am Montag schneit es weiter – dann kommen Sonne und klirrende Kälte

Temperaturen bis zehn Grad unter null: Die Schneedecke dürfte in Flensburg noch lange liegen bleiben.

Flensburg | Zum Wind vom Wochenende ist am Montag auch noch Schneefall hinzugekommen. Die Räumdienste in Flensburg und im Umland arbeiten auf Hochtouren. Weiterlesen: Unermüdlich im Einsatz gegen die Schneemassen In den nächsten Tagen wird aber etwas Ruhe einkehren,...

