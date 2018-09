Als wäre nichts passiert . . .

Vom Bombenalarm in der „Flensburg Galerie“ lassen sich die Einkaufsbummler den verkaufsoffenen Sonntag nicht vermiesen

Es war schon ein wenig verrückt, was sich da gestern Nachmittag in der Innenstadt abspielte. Während die „Flensburg Galerie“ nach einer Bombendrohung über mehrere Stunden von Polizei und Bundespolizei gesichert wurde, herrschte drumherum ein buntes Treiben an diesem verkaufsoffenen Sonntag. Von Angst oder gar Panik – keine Spur. Vielleicht hing die Gelassenheit der Flensburger Einkaufsbummler auch mit den Ereignissen vom späten Sonnabend zusammen, als ebenfalls eine Bombendrohung für eine rund zweistündige Sperrung der „Flensburg Galerie“ sorgte.

Sowohl gestern als auch vorgestern ging die Suche der aus dem gesamten Landesgebiet angeforderten Spürhunde nach verdächtigen Gegenständen ergebnislos zu Ende. Für großen Ärger sorgten die Bombendrohungen vor allem bei den Geschäftstreibender der „Flensburg Galerie“. Sie hatten insbesondere am verkaufsoffenen Sonntag – der mit viel Sonnenschein hervorragende Bedingungen bot – auf ein gutes Zusatzgeschäft gehofft. Daraus wurde nichts. Als gegen 12.45 Uhr der Alarm ausgelöst wurde, mussten die Mitarbeiter schnellstmöglich das Gebäude verlassen. Teilweise blieb nicht einmal Zeit, um die eigene Jacke mitzunehmen. Was folgte war ein stundenlanges Warten vor dem Gebäude. „Ich werde informiert, wenn ich die Galerie zum abschließen des Geschäftes betreten werden kann“, teilte Solvej Friedrich, eine Mitarbeiter der „Flensburg Galerie“ auf Facebook mit.

Pech hatten auch diejenigen, die ihr Auto im Parkhaus der „Flensburg Galerie“ abgestellt hatten. Sie kamen fünf Stunden lang nicht an ihr Fahrzeug. Kleiner Lichtblick: Sie konnten ihr Auto immerhin auch nach dem

offiziellen Geschäftsschluss um 18 Uhr abholen. Eine halbe Stunde zuvor hatte die Polizei das Gebäude wieder freigegeben. Nach zwei turbulenten Tagen konnten die Beschäftigten der „Flensburg Galerie“ nun endlich einen Schlussstrich unter das Wochenende ziehen.