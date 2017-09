Schifffahrtsmuseum Flensburg : Als viele Windjammer Flensburg ansteuerten

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

von Joachim Pohl

erstellt am 26.Sep.2017 | 05:21 Uhr

Jürgen Müller-Cyran weiß, wovon er spricht – und schreibt. Der 81-Jährige ist der letzte noch aktive Kapitän eines Großseglers in Flensburg – und der jüngste Autor in der Schriftenreihe der Stadtgeschichte. Auf knapp 100 Seiten beschreibt er die Flensburger Seefahrtgeschichte unter Segeln, von den Anfängen im tiefsten Mittelalter bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich der Dampfantrieb langsam aber sicher durchsetzte. Mit Fracht gesegelt wurde danach aber noch bis in die 1930er Jahre, so Müller-Cyran.

„Das ist eine Geschichte, die in dieser Form noch nicht geschrieben wurde“, freut sich Stadtarchivar Broder Schwensen. Seit Jahrzehnten habe die Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte nichts mehr zur Seefahrtgeschichte publiziert. Er freue sich besonders darüber, dass er einen Praktiker als Autor gewinnen konnte. Müller-Cyran kann nicht nur bis heute einen Sextanten bedienen und einen Fünfmaster steuern. Er hat auch alle bedeutenden Veröffentlichungen zum Thema gelesen und ist in die Archive von Trondheim, Reykjavik und Nuuk auf Grönland hinab getaucht, um Spuren Flensburger Schiffe zu finden.

„Je länger man daran arbeitet, desto mehr Fragen stellen sich“, hat Müller-Cyran festgestellt. Angefangen habe alles mit den Angeln und Sachsen, die mit ihren Schiffen nach England fuhren. In der Zeit der Kreuzritter seien Segelschiffe um 1000 bis 1200 n. Chr. auch von Jütland und damit wohl auch aus dem Raum Flensburg ins Heilige Land gesegelt. Und dann kamen die Wikinger, Haithabu war nicht weit. Schon im 13. und 14. Jahrhundert hätten Flensburger Seefahrer vor Island gefischt und hätten von dort Trockenfisch nach England und Spanien gebracht. Umgekehrt brachten sie Lebensmittel wie Salz nach Island.

Wenn Müller-Cyran auf geographische Ortsangaben mit Längen- und Breitengraden stieß, musste er umrechnen. Der Null-Meridian lag bis etwa 1860 nicht in Greenwich. Ausführlich beschreibt Müller-Cyran die Navigation früherer Generationen von Seglern und Seeleuten; in Zeiten des allgegenwärtigen GPS gebe es zwar immer noch auf jedem Seeschiff einen Sextanten, aber kaum noch Menschen, die ihn bedienen können.

Ausführlich werden die verschiedenen Boots- und Schiffstypen, die von Flensburg aus Nord- und Ostsee sowie Mittelmeer und Atlantik befuhren, dargestellt und beschrieben. Ebenso intensiv hat er sich mit dem Leben an Bord in der Geschichte befasst. Bilder zeigen unter anderem die Fregatten „Variable“ und „Nordrisum“. Über die Zahl der Schiffe, die in der langen Geschichte der Stadt den Namen Flensburgs über die Weltmeere trugen, könne man nur Vermutungen anstellen. Zahlen von 4000 bis 6000 kursieren.

„Mein Respekt gilt den Flensburger Seefahrern und Kaufleuten“, betont Müller-Cyran, der 30 Jahre lang das Fünf-Mast-Vollschiff „Seacloud“ gesteuert hat. „Mit Mut, Kompetenz und Weitblick bauten sie das Handelsnetz auf, das den Flensburger Hafen über viele Jahre zum wichtigsten Handelsplatz Dänemarks machte.“