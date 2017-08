Grundhof : Allmende pflanzt Eiche zum 40. Geburtstag

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Grundhof | Nicht wie sonst zu Beginn des Winters mit einem Grünkohlessen, sondern am Ende des Sommers als „Fest auf der Wiese“ fand in Bönstrup das Fest zum 40-jährigen Bestehen der „Allmende“ statt. Am Nachmittag wurde zunächst an der Dorfstraße eine kleine Eiche gepflanzt. Allmende-Vorsitzender Christian Hansen äußerte die Hoffnung, „dass sie uns alle überleben wird“.

Auf der Bönstruper Dorfwiese maßen sich anschließend zahlreiche Wettkämpfer in verschiedenen sportlich-lustigen Disziplinen. Sieger in der Altersgruppe bis fünf wurde Lias (4), bei den Sechs- bis Zehnjährigen Kim (9), bei den über Zehnjährigen Jonas (12) und bei den Erwachsenen Stephan Petersen. Er erhielt eine dicke Mettwurst als Siegerpreis, die Kinder je einen Eisgutschein.

Vor Beginn der abendlichen Versteigerung im Festzelt auf dem Dorfplatz wies Wolfgang Börnsen, einer der Väter der im Jahre 1977 erfolgten Wiederbelebung der Allmende, auf deren bis ins Mittelalter zurückgehende Tradition hin. In Bönstrup gebe es sie mit eigener Satzung seit 363 Jahren als älteste in Schleswig-Holstein. Bürgermeister Bernd Wunder freute sich darüber, dass die vor einiger Zeit noch drohende Auflösung der Allmende abgewendet werden konnte und dankte dem neuen, stark verjüngten Vorstand dafür, dass er ihr zu neuem Leben verholfen hat.

Bei der anschließenden Versteigerung schwang Auktionator Leif Henningsen den Hammer. Diesmal ging es weniger um die sonst üblichen Straßen und Plätze im Dorf als vielmehr um alte Fotos und Gebrauchsgegenstände, die teilweise aus dem aufgelösten Dorfmuseum stammten, sowie um Luftbildaufnahmen einzelner Dorfteile. Eines vom Mitteldorf erhielt mit 20 Euro das höchste Gebot. Bei insgesamt 24 Objekten kam eine Summe von 265 Euro zusammen, die für dörfliche Gemeinschaftszwecke verwendet wird.