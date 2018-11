Schafflund : Alles bereit für den großen Weihnachtsmarkt

Die Grund und Gemeinschaftsschule veranstaltet am Freitag ihren alljährlichen Weihnachtsmarkt.

von shz.de

26. November 2018, 16:38 Uhr

Ihren großen Weihnachtsmarkt veranstaltet die Grund- und Gemeinschaftsschule Schafflund am Freitag von 15 bis 18 Uhr. Von der ersten bis zur zehnten Klasse haben alle Schüler in den vergangenen Wochen fleißig gebastelt, genäht, gebacken oder gesägt. Esraa, Anissa und Lilly aus der 4a haben ihren Klassenraum schon geschmückt und freuen sich auf zahlreiche Besucher. In der Mensa und im Schülercafé können sich Besucher bei Waffeln und Kuchen zum „Klönschnack“ treffen oder im Freien Grillwurst und Erbsensuppe genießen. Ein weihnachtliches Musikprogramm um 16 Uhr in der Aula und eine Tombola runden das Angebot ab.