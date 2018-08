Aller guten Jubiläen sind drei

Drei Mitarbeiter der ADS-Kita Süderlücke wurden für langjährige Verbundenheit geehrt

von Redaktion Flensburg

23. August 2018, 14:58 Uhr

Unter Gitarrenbegleitung besangen einige Mitarbeiter und Kinder der ADS-Kita in der Süderlücke Margit Kunstmann, Rita Weiland und Tanja Hillebrecht. Anlass waren gleich drei Jubiläen von insgesamt 115 Jahren. Leiterin Margit Kunstmann und Mitarbeiterin Rita Weiland wurden für 45 Jahre im Dienst geehrt, Mitarbeiterin Tanja Hillebrecht für 25.

Margit Kunstmann, die seit der Gründung der Kita vor 44 Jahren dort arbeitet, hatte die Überraschung nicht erwartet. „Ich bin völlig überwältigt“, sagt Kunstmann, die am Montag erst aus dem Urlaub gekommen war, und mit Girlanden in der Süderlücke begrüßt wurde.

Zur Eröffnung 1974 haben zunächst nur Vorschulkinder die Kita besucht. Heute werden 80 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in vier Regelgruppen betreut. „Ich bin dankbar, dass ich so ein tolles Team habe“, so Margit Kunstmann.

Den Ideen der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Im Kreativbereich und in der Holzwerkstatt können sie sich ausprobieren. Es ist auch eine Bühne für Aufführungen vorhanden. Wer sich lieber austoben möchte, kann das in der Turnhalle oder draußen tun. Selbst bei Regen oder im Winter können die Kinder dank einer Sandkiste, die sich drinnen befindet, fast so wie draußen spielen.

In der Kinderküche können die Kinder zusammen Brötchen oder Pizza backen. Das Mittagsessen für die mehr als 60 Mittagskinder wird selbst gekocht. „Es macht Spaß zur Arbeit zu kommen“, meint Margit Kunstmann.

Eine weitere Besonderheit der Kita ist das Dänische. Anhand von Sprachpuppen lernen die Kinder die dänische Sprache. „Die Kinder wissen, dass es in Dänemark eine Königin gibt“, erzählt Geschäftsführerin Michaela Oesser. „Wir wollen erreichen, dass die Kinder für andere Kulturen offen sind“, ergänzt ihre Stellvertreterin Gesa Görrissen.

Der Kindergarten wurde 2017 modernisiert. „Das Haus hat der Architekt sehr gut strukturiert“, sagt Margit Kunstmann. Deshalb seien nur kleinere Veränderungen nötig gewesen. Ein neuer Fußboden wurde eingesetzt, die Beleuchtung angepasst. Kunstmann würde sich nur wünschen, dass der naturbelassene Spielplatz neu gestaltet wird. „Neue Terrassen und Sitzecken wären schön.“