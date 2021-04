Kommentar : Alkoholverbote in Flensburg: Nüchtern gegen Corona

Flensburg möchte mit Alkoholverboten gegen die Pandemie vorgehen. Mit vielleicht gewünschten Nebeneffekten.

Flensburg | Mit den ersten Sonnentagen wird es wieder spürbar belebter an der Hafenspitze und in der Stadt. Gen Abend hat so mancher auch automatisch ein Bier in der Hand und genießt den Feierabend. Und wenn nicht nur die Hafenspitze sondern auch die Leute immer voller werden, wird für manche auch das mit dem Abstandhalten immer schwieriger. Die Stadt greift dire...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.