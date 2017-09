Bilanz vom Wochenende : Alkohol am Steuer: Polizei zieht zahlreiche Autofahrer aus dem Verkehr

von Gerrit Hencke

erstellt am 25.Sep.2017 | 12:03 Uhr

Flensburg/Husum/Norderstedt | Am Wochenende mussten Polizeibeamte in Schleswig-Holstein einige Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrten einleiten. Am Samstagabend um 17.48 Uhr überschlug sich ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug zwischen Weesby und Bramstedtlund. In einem Kurvenbereich verlor der Mann die Kontrolle über den Mercedes und fuhr in den Graben. Der Pkw überschlug sich und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Der Beifahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus nach Flensburg eingeliefert. Der leichtverletzte Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille.

In Flensburg konnten am Wochenende zwei Trunkenheitsfahrten beendet werden, bevor mehr passierte. Am Freitagabend beobachtete eine Autofahrerin einen Fiat Panda, der auf der Nordstraße in Richtung Glücksburg in Schlangenlinien fuhr. Sie informierte die Polizei. In Wasserlooslück konnte das Fahrzeug dann gestoppt werden. Der 53-jährige Fahrer pustete 2,53 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

In der Harrisleer Straße wurden am Samstagabend gegen 19.45 Uhr zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren leicht verletzt. Sie saßen mit der Mutter im Auto. An einer Ampel am Lornsendamm in Richtung Nordkreuz musste die Fahrerin anhalten. Ein BMW-Fahrer fuhr ebenfalls, offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit, an die Kreuzung heran. Der Mann wechselte dabei mehrmals den Fahrstreifen und prallte dann auf das wartende Auto der Familie. Die Polizei wurde alarmiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Der Mann wurde anschließend zwecks Blutprobe zum 1. Polizeirevier verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Mädchen wurden in die Diako gebracht.

Am Sonntag wurden bei einem Verkehrsunfall in Husum zwei Personen verletzt. Der mutmaßliche Fahrer unternahm kurz nach der Kollision einen vergeblichen Fluchtversuch. Er dürfte zur Unfallzeit stark alkoholisiert gewesen sein. Mehrere Zeugen hatten der Einsatzleitstelle um 9.16 Uhr gemeldet, dass in der Osterhusumer Straße ein mit mehreren Personen besetzter Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt sei.

Der mutmaßliche Fahrer des Wagens und sein Beifahrer stiegen aus und entfernten sich vom Unfallort. Die Polizei konnte den Fluchtversuch jedoch vereiteln. Am Unfallort stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte offenbar zwei weitere Fahrzeuginsassen verletzt zurück gelassen hatte. Beide kamen mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls absolut fahruntüchtig gewesen sein dürfte. Zudem fanden die Beamten heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Beamten des Reviers Husum veranlassten eine Blutprobenentnahme bei dem 22-jährigen Husumer, gegen den nun wegen verschiedener Delikte Strafanzeige erstattet wurde.

Auch in Norderstedt (Kreis Segeberg) und Tangstedt (Kreis Stormarn) kam es am Wochenende zu zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss. Zwei geplatzte Reifen sind einem 59-jährigen Hamburger am Samstag gegen 17 Uhr in der Segeberger Chaussee in Tangstedt zum Verhängnis geworden. Die alarmierten Beamten stellten bei ihm einen Wert von über zwei Promille fest.

Auf dem Schützenwall in Norderstedt kontrollierte eine weitere Streifenwagenbesatzung am Sonntag gegen kurz nach 15 Uhr eine 62-jährige Quickbornerin, nachdem ein Zeuge eine auffällige Fahrweise mitgeteilt hatte. Das Ergebnis des Atemalkoltests ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Bei beiden Fahrzeugführern ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten die Führerscheine und fertigten Strafanzeigen.

In Wedel (Kreis Pinneberg) kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr auf der Mühlenstraße in Richtung Holm, als er in Höhe der Einmündung Pinneberger Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Kantstein fuhr. Dabei verlor er das rechte Vorderrad. Das Rad rollte nach links über die Straße und beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Ursächlich für den Verkehrsunfall dürfte die nicht geringe Alkoholisierung von 2,37 Promille gewesen sein. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

In Bornhöved (Kreis Segberg) kam es am frühen Samstagmorgen ebenfalls zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein 26-Jähriger war gegen 1 Uhr mit seinem Auto in der Straße Kronberg unterwegs, als er hupend an einer Streifenwagenbesatzung vorbeifuhr. Die Beamten entschlossen sich, den Autofahrer zu kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann mit 1,84 Promille erheblich alkoholisiert war. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. Durch die Polizei wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Die Polizei warnt angesichts der aktuellen Häufigkeiten von Fahren unter Alkoholeinfluss: „Wer sich unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung ans Steuer setzt, der spielt mit dem eigenen, aber vor allem mit dem Leben der anderen!“ Berauscht zu fahren sei kein Kavaliersdelikt. Hinweise über akute Trunkenheitsfahrten nimmt die Polizei überall unter der Notrufnummer 110 entgegen.

