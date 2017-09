Alex vor den Ochseninseln auf Grund

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Petersen 1 von 1

von Carlo Jolly

erstellt am 10.Sep.2017 | 15:26 Uhr

Das Ganze sei so langsam passiert, dass nicht sofort zu merken war, was geschehe, sagt Günter Herrmann, Kapitän der „Alexandra“. Das Salondampfer, Jahrgang 1908, sei am Sonnabendnachmittag vor den Ochseninseln „mit langsamer Fahrt auf Sand gerutscht“. Durch Hochwasser habe er die Sandbank unterschätzt und sei einen Meter zu weit zur Insel vorgestoßen, erklärt der ehemalige Wasserschutzpolizist, der seit 45 Jahren dort fahre. Glücklicherweise habe es weder Personenschäden noch Schäden am Rumpf des Schiffes gegeben, berichtet Günter Herrmann. 21 Gäste waren an Bord und 13 Besatzungsmitglieder. Der Kapitän kann auch Gutes abgewinnen: Am Sonnabend habe sich gezeigt, wie professionell seine Mannschaft die Situation abgearbeitet habe.

Zum Freischleppen der Havaristin machte sich zunächst die „Onkel Willi“, das Tochterboot des Seenotrettungskreuzers „Nis Randers“, auf den Weg in Richtung Ochseninseln, kurz darauf dann die Nis Randers, die sich zur selben Zeit bei der Flensburg Boat Show in der Marina Sonwik präsentierte, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger berichtete.

Die „Alexandra“ konnte gegen 19.15 Uhr ihre Fahrt selbstständig fortsetzen. Gestern am Tag des offenen Denkmals war sie voll empfangsbereit und „sehr gut besucht“, sagte Herrmann. Heute lasse er das Schiff noch einmal abtauchen.