Steinbergkirche : Aldi und Edeka sollen umziehen

vergrößern 1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

von uk

erstellt am 02.Nov.2017 | 13:39 Uhr

Bereits vor drei Jahren hatte die Gemeindevertretung von Steinbergkirche den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nummer 18 gefasst: Auf dem ehemaligen Vaku-Gelände sollten die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Aldi-Neubau geschaffen werden.

Abweichend von den ehemaligen Plänen sieht das aktuelle, veränderte Konzept nun vor, sowohl den Aldi-, als auch den Edeka-Markt auf das ehemalige Vaku-Gelände umzusiedeln. Mit dieser Vorlage befasste sich die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung.

Dabei blieb unklar, ob und welche Nachnutzung es für die beiden alten Markt-Gebäude geben kann. Steinbergkirche plant im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“ eine grundlegende Modernisierung des Ortszentrums. In diesem Zusammenhang soll es auch eine Lösung für die künftig leer stehenden Gebäude geben.

Auf diese Planung wollen die Verantwortlichen wegen der Eilbedürftigkeit der Neubauten für Aldi und Edeka allerdings nicht warten. Statt dessen treiben sie die Bauplanung zügig voran: Die Neubaumaßnahmen sollen in einem ersten Bauabschnitt des Planbereichs mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan eigenständig und vorgezogen bearbeitet werden. Pünktlich zur Gemeindevertretersitzung lag der entsprechende Entwurf des Bebauungsplanes ausgearbeitet vor. Mit dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss kann die Gemeindevertretung den Planentwurf nun in das Beteiligungsverfahren geben: Die Unterlagen werden nach vorheriger Bekanntmachung für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Zeitgleich werden die von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert – so hatte es der Bauausschuss empfohlen, so beschloss es die Gemeindevertretung.

Bei alledem ist Bürgermeister Gernot Müller zuversichtlich, dass Einkaufen in Steinbergkirche künftig attraktiver wird. Mit Blick auf die Mobilitätskonzepte der Zukunft werde zum Beispiel unter anderem auch daran gedacht, eine Tankstelle für Elektroautos zu installieren.