Alarmrufe aus der Großen Straße

Nicht nur an Stränden bestehe Handlungsbedarf, sondern auch in der Flensburger Innenstadt, beobachtet Jens Drews und fordert hier ein Alkoholkonsumverbot außerhalb gastronomischer Betriebe und „ein striktes Fahrradverbot“. Drews spricht für einen losen Arbeitskreis von Geschäftsleuten, denen „Diebstähle, körperliche Auseinandersetzungen und Verbalattacken von Bettlern“ in der Fußgängerzone zunehmend ein Dorn im Auge sind. Deshalb haben sie einen Forderungskatalog aufgestellt, der auch eine Neubewertung der Gefährte von Skatern und Inlinern und eine Qualitätskontrolle öffentlicher Musikvorführungen beinhaltet. Im Gefolge der Debatte um die Strand-Ranger hat der Arbeitskreis die vier Punkte veröffentlicht.

Drews ist selbst Geschäftsmann. Seit zwölf Jahren betreibt der Optiker seinen Laden in der Großen Straße und wohnt ganz in der Nähe. Und der 54-Jährige ist kommunalpolitisch aktiv: Vor einem Jahr war er OB-Kandidat, ein halbes Jahr später Mitbegründer des Freien Wählerforums (fwf). Die Übergriffe in der Fußgängerzone seien in den letzten Monaten extremer geworden, sagt er. Er erzählt von Betrunkenen, die ihren Rausch vor seiner Tür ausschlafen oder ihre kleine und große Notdurft in Hauseingängen verrichten. Als schlimm empfand er mitzuerleben, wie sich eine Frau mit zwei Kindern kaum eines aggressiv bettelnden Mannes erwehren konnte. Passanten eilten zu Hilfe, der Bettler verfolgte die Frau hartnäckig, bis Drews die Polizei rief.

Eine Gastronomin in der Großen Straße, die gerade Stühle und Tische rausstellt, kennt ähnliche Erlebnisse. Gäste würden angebettelt, auch beschimpft, sogar schon mal Essen vom Teller gestohlen; sie selbst verlasse nachts das Lokal mit ungutem Gefühl über einen Hof und Pfefferspray in der Tasche.

Jens Drews will keine einzelne Gruppe an den Pranger stellen. Er sieht „ein soziales Problem, das man angehen muss“. Und weil „Verbote immer blöd“ seien, nennt er die vier Maßnahmen lieber ein „Paket der Möglichkeiten“. Die Polizei reagiere immer schnell und höflich, lobt er, und sie hätte bei einem Verbot öffentlichen Alkoholkonsums „eine Handhabe“. Als Vorbild schwebt Jens Drews das Modell Herne vor. Die Großstadt im Ruhrgebiet sanktioniert seit einem Jahr Trinkgelage, wenn sich die Allgemeinheit davon gestört fühlt; in Duisburg läuft eine Probephase, in der auch Ausnahmen wie die Aufstiegsfeier des MSV geregelt waren.

Tourismuschef Gorm Casper hält die konsequente Durchsetzung eines Alkoholverbots für schwierig: „Will man das für alle verbieten? Dann können Sie kein Flens mehr auf dem Nordermarkt oder Südermarkt trinken“, sagt er zur Idee. Auch die Verbannung der Fahrradfahrer aus der Fußgängerzone befürwortet er nicht, obwohl er mit halsbrecherischen Radlern so seine Begegnungen hatte. Da genüge es, wenn die Polizei regelmäßig auf Streife sei. Allerdings berichtet der Geschäftsführer der Tourismusagentur von dänischen Besuchern, die sich etwa in der Weihnachtszeit über Bettler in der Innenstadt wunderten. In Dänemark würden Bettler aus den Städten ausgewiesen.

Einem Alkoholverbot steht auch die Polizei skeptisch gegenüber. Das sei nicht zielführend und nicht erforderlich, nur weil „wenige damit nicht umgehen können“, erklärt Polizeisprecher Christian Kartheus. Das Miteinander von „Menschen und Lebensweisen“ berge „Potenzial für Reibereien“, doch die seien in Flensburg „nicht über Gebühr festzustellen.“ In der Innenstadt versehen zehn Beamte täglich Dienst zu unregelmäßigen Zeiten, sagt Kartheus, ihnen obliege die Gewährleistung der Sicherheit. „Dem Einsatz von Rangern stehen wir eher kritisch gegenüber. Diese haben keine rechtlichen Befugnisse.“ Jens Drews hingegen sympathisiert mit der Idee eines kommunalen Ordnungsdienstes. Und hätte auch schon eine Idee für die Finanzierung: Aus PACT II-Mitteln könnte das bezahlt werden, schlägt er vor.

von Joachim Pohl

erstellt am 19.Aug.2017 | 07:32 Uhr