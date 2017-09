Verkehrssicherheit in Flensburg : Aktion „Sattelfest“: Kampf gegen den toten Winkel

vergrößern 1 von 2 Foto: Dewanger 1 von 2

von Henrike Honnens

erstellt am 21.Sep.2017

Das Unfallrisiko radfahrender Kinder in Flensburg ist weiter hoch. Vor zwei Wochen ist ein 14-jähriger Radfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Neumarkt ums Leben gekommen. Die Aktion „Sattelfest“ will ein Zeichen für mehr Verkehrssicherheit bei Kindern setzen. Das heißt, alle vierten Klassen in Schleswig-Holstein absolvieren eine Prüfung für den „Fahrradführerschein“. Die Aktion wird von der Landesverkehrswacht flächendeckend organisiert.

Gestern war die landesweite Auftakt-Veranstaltung an der Waldorfschule in Flensburg. Im Laufe des Schuljahres werden alle vierten Klassen in Flensburg und in Schleswig-Holstein an der Aktion teilnehmen. Der „Fahrradführerschein“ umfasst einen theoretischen und einen fahrpraktischen Teil. Der theoretische Part besteht aus 20 Stunden Verkehrserziehung, die praktische Prüfung wird im öffentlichen Straßenverkehr durchgeführt von einem Polizeiverkehrslehrer. „Erst mit dem Fahrradführerschein darf man sich offiziell im Straßenverkehr bewegen“, erklärt Susann Sandvoß von der Versicherung Provinzial, die die Aktion fördert. Auf dem Gelände des Tüv an der Gutenbergstraße konnten alle Schüler gestern die Gefahren des „toten Winkels“ an einem Lkw praktisch erfahren. Im Führerhaus des Lkw durften die Kinder selbst testen, wie groß das Spektrum eines toten Winkels sein kann.

Der Präsident der Landesverkehrswacht, Dietmar Benz, betont die Notwendigkeit der Aktion: „Die Teilnahme ist verpflichtend für alle Schulen, es passieren immer noch sehr viele Fahrradunfälle, an denen Kinder zu Schaden kommen.“ Im letzten Jahr waren 585 Kinder und Jugendliche im Land in Radunfälle verwickelt. Polizeihauptkommissar Ulf Hansen, der die Schüler den Tag lang begleitet hat, war sehr zufrieden mit den Kindern, „alle waren sehr gut vorbereitet, und wir sind stressfrei durch den Tag gekommen.“ Am Ende haben alle 29 Kinder die Fahrradprüfung erfolgreich bestanden, neben dem „Fahrradführerschein“ hat jeder ein reflektierendes Klackband erhalten.