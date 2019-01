Ahneby kauft Aktien : Ahneby setzt auf die Dividende

Die Gemeinde Ahneby möchte mit der jährlichen Dividende aus SH-Netz-Aktien den Haushalt aufbessern.

06. Januar 2019, 16:54 Uhr

„Ihr habt’s gehört“, wandte sich Bürgermeister Thies Lassen an die Gemeindevertreter, nachdem Ralf Loell, Kommunalmanager der Schleswig-Holstein Netz AG, die Möglichkeiten über eine Beteiligung in Form von Aktien aufgezeigt hatte. Ahneby hat zwei Optionen: Eine kleine Beteiligung mit 22 Aktien, für 105 875 Euro mit einer jährlichen Dividende von 3346 Euro oder ein „großes Paket“ mit 44 Aktien für 211 749 Euro und einer Dividende von 6693 Euro. Für das große Paket könnten 195 000 Euro aus dem laufenden Haushalt entnommen werden. Für die verbleibenden 16 000 Euro müsste eine andere Lösung gefunden werden. Die Aufnahme eines Kredits seien „rentierliche Schulden“, hatte der Kommunalmanager betont. Zudem seien die dafür zu zahlenden Zinsen mit 0,57 Prozent erschwinglich. Die Finanzierung des kleinen Pakets sei für die Gemeinde aus eigener Kraft möglich.

Weil die in Aussicht gestellte Dividende von jährlich 6693 Euro dem Haushalt zugute kommt, entschieden sich die Gemeindevertreter einmütig für das große Paket.

Für den gewünschten Radweg entlang der Kreisstraße 25 von Mohrkirch über Ahneby bis Sterup kommen Kosten von rund 260 000 Euro auf die Gemeinde zu, so Lassen. Mit einem Baubeginn sei frühestens in zweieinhalb Jahren zu rechnen. Der Bau soll nun bei den Behörden beantragt werden. Mit dieser Entscheidung folgte die Ahnebyer Gemeindevertretung einem Beschluss der Nachbargemeinde Sterup, die sich bereits in diesem Sinne entschieden hat.

Die Gemeindevertreter nahmen die Initiative von Süderbrarup für ein interkommunales Gewerbegebiet zur Kenntnis. Aber: Derzeit besteht kein Interesse, sich daran zu beteiligen.

Zustimmung fand der Haushalt 2019. Der schließt im Ergebnisplan bei Erträgen von 270 500 und Aufwendungen von 265 600 mit einem überschuss von 4900 Euro ab. Zugestimmt wurde den Steuerhebesätzen: jeweils 320 Prozent für die Grundsteuern A und B sowie 360 Prozent für die Gewerbesteuer.