Schülertransport auf dem Land : Ärger um den Schulbus in Lindewitt

Weil der Schulbus nach der vierten Stunde eingestellt wurde, müssen Erst- und Zweitklässler 45 Minuten ohne Betreuung auf den nächsten warten – oder für die Ganztagsschule bezahlen.

Lindewitt | Nach der letzten Unterrichtsstunde geht es nach Hause – in der Regel zumindest dort, wo Schüler zu Fuß den Heimweg antreten können. Oder sie steigen in den Schulbus, so ist es auf dem flachen Lande wie auch in Lindewitt. Aber dies ist hier momentan nicht zwangsläufig so. Weiterlesen: Grundschule Lindewitt: 40 Schüler mussten vergangenen August in C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.