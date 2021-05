Geburtstag am 21. Mai : Älteste Bewohnerin Wanderups wird 100 Jahre alt

Ursula Cramer stammt aus Ostpreußen und floh 1945 nach Westen. Die 99-Jährige hat sechs Kinder, elf Enkel und 19 Urenkel.

Wanderup | Am 21. Mai vollendet Ursula Paula Gerda Cramer geb. Hecht ihr hundertstes Lebensjahr. Geboren wurde sie in Wehlau/Ostpreußen. Zur Zeit wohnt sie im Landhaus an der Linnau in Wanderup. Zwei weitere Geschwister gehörten zur Kaufmannsfamilie Hecht, die in Wehlau ein Feinkostgeschäft nebst Schenkstube betrieb. Damit war in der Jugend für viel Trubel gesor...

