Flensburg : Adelbylund: 22-Jähriger klaut Land Rover vor den Augen seines Besitzers

Der Besitzer unterhält sich auf einem Parkplatz mit einer Bekannten. Der 22-Jährige steigt in dessen Auto ein und fährt los.

von Gerrit Hencke

05. April 2018, 15:44 Uhr

Flensburg | Einem Mann ist am Mittwochmittag in Flensburg sein Auto direkt vor der Nase gestohlen worden. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass sich der Besitzer eines Land Rovers bei der Polizei meldete, er stehe auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Adelbylund und sein Auto sei soeben entwendet worden. Er habe sich neben seinem Fahrzeug stehend mit einem Bekannten unterhalten, als ein junger Mann sie grüßte, in den Wagen einstieg und davon fuhr.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ. Am späten Nachmittag rief dann ein Mitarbeiter einer Jugendhilfeeinrichtung aus dem Kreisgebiet die Polizei. Er teilte mit, dass ein ehemaliger Bewohner erschienen sei, der sich trotz Hausverbots nicht von dem Gelände entfernen wolle. Kurz vor Eintreffen der Polizeistreife meldete er, dass der junge Mann mit einem Land Rover wieder vom Hof in Richtung Flensburg gefahren sei.

Kurz darauf wurde der Land Rover im Bereich Kauslundhof gesichtet. Der 22-jährige Fahrer entzog sich jedoch unter Missachtung von Zeichen und Weisungen der Kontrolle und steuerte den Wagen wieder auf die Nordstraße in Richtung Innenstadt. Die Beamten setzten sich nun mit ihrem Streifenwagen vor den Land Rover, um so die Weiterfahrt zu unterbinden. Der Fahrer versuchte, weiter zu flüchten und fuhr noch zwei Mal auf den Streifenwagen auf. Es gelang dennoch den Land Rover zu stoppen.

Der 22-Jährige konnte anschließend vorläufig festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da vieles auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeutete.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ermittlungen ergaben, dass dem 22-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits zuvor durch einen Gerichtsbeschluss entzogen worden war.

