Bike-Town Flensburg : Acht Wochen rund ums Rad

Anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrad in diesem Jahr veranstaltet der Klimapakt Flensburg zusammen mit einigen Partnern die Flensburger Fahrrad-Wochen vom 17. September bis 15. November. Auftakt ist am Sonntag, 17. September, mit einem Fest auf dem Platz am Nordertor; zuvor ist eine große Gruppenfahrt mit möglichst vielen Teilnehmern vom Bahnhof zum Nordertor geplant.

Insgesamt 38 Angebote haben die Initiatoren zusammengetragen: Filme, Vorträge, Ausstellungen sowie Veranstaltungen zu Fahrrad-Politik und -Information, Sicherheit und Unterhaltung. Auch Touren – zum Beispiel eine Retro-Rennrad-Tour von Kiel nach Flensburg mit alten Rennrädern – gehören dazu. Neben dem Klimapakt sind die Stadt Flensburg, der ADFC, die Phänomenta und weitere Partner eingebunden. „Wir wollen das Thema Fahrrad in die Gesellschaft hineintragen“, sagt Bürgermeister Henning Brüggemann, Vorsitzender des Klimapakts und selbst leidenschaftlicher Radfahrer.

Andreas Oeding, beim Klimapakt für Programm und Broschüre zuständig, erinnert daran, dass das Fahrrad bis in die 1960er Jahre das wichtigste Verkehrsmittel war; seine Erfindung vor 200 Jahre sei die „Initialzündung für den Individualverkehr“ gewesen. Flensburg sei mit seiner Größe und vielen Wegstrecken unter fünf Kilometern ideal für das Fahrrad. In einer Ausstellung wird gezeigt, dass es in Flensburg einst mehrere Fahrrad-Manufakturen gab.

Alle Veranstaltungen sind in einer Broschüre zusammengefasst, die in der Volkshochschule in der Flensburg-Galerie ausliegt. Die meisten werden zudem auch im Flensburger Tageblatt gesondert angekündigt. www.klimapakt-flensburg.de



von Joachim Pohl

erstellt am 26.Aug.2017 | 07:56 Uhr