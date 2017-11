Kollision auf der Autobahn : Acht Verletzte bei Unfall auf der A7 bei Flensburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Karsten Sörensen 1 von 1

von Karsten Sörensen

erstellt am 05.Nov.2017 | 17:37 Uhr

Flensburg | Bei einem schweren Unfall sind am Sonntagnachmittag auf der A7 acht Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren gegen 13 Uhr kurz hinter der Autobahnauffahrt Flensburg in Richtung Süden kollidiert.

Nach Polizeiangaben wollte ein BMW Kombi auf die A7 auffahren. Ein ebenfalls in Richtung Süden fahrender VW Passat Kombi aus Baden- Württemberg stieß dabei mit dem BMW heftig zusammen und prallte in die Außenleitplanke. Beide Fahrzeuge waren voll besetzt.

Der alarmierte Rettungsdienst transportierte insgesamt acht Verletzte in dienstbereite Krankenhäuser der Umgebung. Zu genauen Unfallursache und zur Schwere der Verletzungen konnte die Autpobahnpolizei Schuby am Sonntagabend noch keine abschließenden Informationen geben.

An den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Außenleitplanke an der Auffahrt Flensburg wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Fahrstreifen der A7 blieb bis etwa 14.30 Uhr für die Rettungs- und Aufräumungsarbeiten gesperrt.

