Acht Stimmen für „The Voice“

von Holger Ohlsen

erstellt am 20.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Die Szene mit den Eiswürfeln im Jack Daniel’s wäre es gewesen. Die Zuneigung Frank Sinatras zum Whiskey ist legendär. Der Sänger, Schauspieler und Entertainer soll stets vier Eiswürfeln hinzugefügt und zwei davon kurz darauf wieder entfernt haben. Statt mit dieser Anekdote die Show spielerisch zu eröffnen, will es die Dramaturgie so, dass Dörte Jurascheck und Bent Larsen das Publikum von „Flensburg singt Sinatra“ zuerst mit der Liste der Sponsoren konfrontieren. Ein Liebeskiller für alle, die für die Musik gekommen sind. Kunst kostet, keine Frage, aber die Würdigung der Unterstützer lässt sich eleganter platzieren.

Noch ein paar biographische Fakten, dann kommt die Show endlich in Fahrt – und Leon Mancilla eröffnet sie sehr würdig. Lässig läuft der Sänger durch das Jazzcoast Orchestra hindurch an den Bühnenrand. Der 24-jährige Flensburger ist der Jüngste der insgesamt acht Interpreten, die „The Voice“, wie Frank Sinatra auch genannt wurde, an diesem Abend ihre Stimme geben. Unweigerlich gerät man ins Vergleichen: Wer singt am besten, wer bewegt sich besonders geschmeidig, wer verfügt über Grandezza? Leon Mancilla punktet mit markanter Stimme genauso wie Simon Glöde, der mit einer gewissen Attitude „Come fly with me“ tatsächlich etwas Schwebendes verleiht. Mit jungenhaftem Charme besingt Sebastian Gimm „The way you look tonight“. Michel Nitschke bringt für „Strangers in the night“ Entertainer-Qualitäten mit, Nik Heitmann schwingt sich „Cheek to cheek“ in den Himmel auf. Routiniert und locker geben Axel Stosberg und Volker Dücker den Frankie Boy. Grandios: Guy Roberts’ schlitzohrige Interpretation von „Mack the knife“.

Dass nur leicht klingt, was Sinatra singt, wusste natürlich auch Andreas Fahnert von vornherein, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Fahnert, Sänger und Autor von Santiano, hat schon das Format „Flensburg unplugged“ erfunden und viele Menschen damit glücklich gemacht. Auch mit „Flensburg singt Sinatra“ hat er den Geschmack der Leute getroffen; beide Konzerte am Freitag und Sonnabend im schick beleuchteten und ausstaffierten Audi-Zentrum Flensburg sind ausverkauft.

Ein Klassiker folgt auf den nächsten, hinter den Sängern dreht die Bigband mit Rainer Kleinlosen an der Front so richtig auf; saftige Bläsersätze dröhnen oder auch mal ein rotziges Trompetensolo („In other words“). Dörte Juraschek und Bent Larsen erzählen viel Neues über Frank Sinatra (1915 bis 1998), auch über einen Mann mit Macken. Sie beschreiben den Sohn italienischer Eltern als empathisch, bescheiden, beliebt, berichten von seiner Einstellung gegen Rassismus und zur Mafia. Dem Ku-Klux-Klan galt Sinatra als „Niggerfreund Nummer 1“. Der Zuschauer lernt seine Frauen und Frauengeschichten kennen, seine Weggefährten, darunter Sammy Davis junior, das Rat Pack. O-Töne etwa von der Oscarverleihung versetzen in die Zeit.

Musik und Moderation wechseln ab, sind kurzweilig, unterhaltsam und lehrreich. Sinatras Songmaterial ist vielfältig, präsent und vertraut – doch nichts geht ohne Frauen: Anna Brunner, Lena Mahrt und Sarah Petersen-Adigüzel überzeugen als Chor und als Solistinnen. Leon Mancilla hat schließlich die Ehre „New York, New York“ anzustimmen – die anderen sieben Sinatras kommen dazu, das fantastische Jazzcoast Orchestra tönt zum Finale.