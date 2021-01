Probleme im Lockdown-Lernen : Abiturientinnen aus Flensburg: Wir sorgen uns um unser Abi

An den Beruflichen Schulen werden die Prüfungen schon im März geschrieben.

Flensburg | Lernen in eisigen Klassenräumen oder quasi in Eigenregie beim Homeschooling - für Flensburger Schülerinnen und Schüler ist klar: Die Vorbereitungen reichen so nicht fürs Abitur. Sie sorgen sich darum, dass das eingeschränkte Lockdown-Lernen ihnen die Abi...

