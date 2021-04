Flensburg : Ab Sonnabend keine Maskenpflicht am Hafen mehr

In der Innenstadt, der Neustadt sowie in den Zentren von Mürwik und Engelsby bleibt die Maskenpflicht bestehen.

Flensburg | Wer in Flensburg an der Förde spazieren geht, darf dabei ab Sonnabend wieder frei durchatmen. Die Stadtverwaltung hat die Maskenpflicht für diesen Bereich aufgehoben. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Freitag veröffentlicht. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes war im Winter eingeführt worden, als Flensburg bundesweit zu den...

