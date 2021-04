Schulen : Ab Montag in Flensburg: Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen

Aktuell befinden sich die Jahrgänge 7 bis 13 noch im Wechselunterricht.

Flensburg | Die Corona-Maßnahmen in Flensburg werden weiter gelockert. Wie die Landesregierung mitteilt, findet ab Montag in den Schulen wieder Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen im Corona-Regelbetrieb statt. Aktuell gilt dies nur für die Jahrgänge 1 bis 6, die Jahrgänge 7 bis 13 befinden sich im Wechselunterricht. Die Landesregierung begründet diesen ...

