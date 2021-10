Zahlen vom Donnerstag : Zwölf neue Corona-Fälle in Flensburg – Inzidenz steigt auf 58,9

Erneut hat es in Flensburg einen deutlichen Anstieg der Corona-Fälle gegeben. Zwei Patienten werden im Krankenhaus behandelt.

Flensburg | Am Donnerstag steigen in Flensburg erneut die Corona-Zahlen deutlich an: Die Stadtverwaltung meldete zwölf neue Fälle, vier mehr als noch vor einer Woche. Bereits vor zwei Tagen waren 13 Neuinfektionen hinzugekommen. Als einen Grund für den Anstieg hatte die Stadt Leiharbeiter genannt, die bei ihrer Ankunft in Flensburg positiv getestet worden waren. ...

