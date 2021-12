Zahlen vom Sonntag : Zwölf neue Corona-Fälle: Inzidenzwert in Flensburg steigt leicht auf 121,2

Demonstrationen und neue Regeln im Einzelhandel prägten das Wochenende. Am Sonntag stieg die Zahl der Neuinfektionen um ein Dutzend und ließ auch die Inzidenz ansteigen.

Flensburg | Nachdem die Inzidenz in Flensburg drei Tage lang gesunken war, steigt sie am Sonntag auf 121,2. Die Stadt Flensburg meldet am Abend zwölf neue Corona-Fälle. Damit sind momentan 208 Flensburger akut mit dem Coronavirus infiziert, 379 befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Stadt 3575 Infektionen mit dem Virus registriert....

