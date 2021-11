Zahlen vom Sonntag : Zwölf Neuinfektionen lassen die Inzidenz in Flensburg auf 116,8 steigen

Sieben mit dem Corona-Virus infizierte Menschen werden aktuell im Malteser Krankenhaus in Flensburg behandelt, eine davon intensivmedizinisch.

Flensburg | Zwölf weitere Flensburger haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, teilt die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Damit steigt der Inzidenzwert – Corona-Infektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner – erneut an für die Fördestadt, und zwar auf nun 116,8. Derzeit befinden sich 314 Flensburger in häuslicher Quarantäne, weil sie a...

