Nordstraße Richtung Flensburg : Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B199 bei Munkbrarup

Beide Autofahrer erlitten nur leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeuge wurden durch den Aufprall schwer beschädigt.

Munkbrarup | Bei einem Verkehrsunfall auf der Nordstraße zwischen Flensburg und Langballig sind am Abend zwei Menschen verletzt worden. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr an der Hauptkreuzung in Höhe Munkbrarup. Aus noch ungeklärten Gründen waren dort ein roter VW Golf und ein schwarze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.