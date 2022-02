Flensburg : Nächste Woche zwei Tage Streik bei Aktivbus

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Nahverkehr erneut zum Warnstreik auf. Auch der Schülerverkehr ist betroffen. Zwei Linien fallen komplett aus.

Flensburg | Schon am Dienstag der vergangenen Woche waren in Flensburg zahlreiche Stadtbus-Verbindungen ausgefallen. Jetzt ruft die Gewerkschaft Verdi die Busfahrer erneut zu einem Warnstreik auf. Diesmal soll er zwei Tage dauern. Beginn ist am kommenden Montag, 28. Februar, mit der Frühschicht. Ende am Dienstag, 1. März, mit der letzten Schicht. Damit wird an...

