Unfall nach Verfolgungsjagd : Zwei Männer fliehen in Flensburg im Fiat vor der Polizei – und prallen gegen Laternenmasten

Als die Beamten nach dem Unfall das Auto durchsuchten, stellten sie starken Marihuanageruch fest. Die beiden Männer wurden in Handschellen in eine Klinik gebracht.

Flensburg | Als die beiden Männer in ihrem Fiat den zivilen Streifenwagen entdeckten, gaben sie Gas – und hatten offenbar allen Grund dazu. Doch die Flucht vor den Beamten endete für die beiden bereits nach kurzer Zeit in einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen waren die zwischen 20 und 30 Jahre alten Männer mit ihrem Fiat in der Mittelstraße unterwegs, als si...

