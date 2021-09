Bundestagswahl in Flensburg : Wahlbehörde: „Möglichst eigenen Kugelschreiber mitbringen!“

Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht, aber einen Coronatest braucht man nicht, um am Sonntag das Wahllokal zu betreten.

Flensburg | Vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag hat die Wahlbehörde in der Flensburger Stadtverwaltung noch einmal darauf hingewiesen, welche Regeln und Empfehlugen angesichts der Corona-Pandemie in den Wahllokalen gelten: Es gilt weder 3G noch 2G. Alle Wahlberechtigten dürfen ihre Stimmen abgeben. Ein negativer Schnelltest ist dazu nicht erforderlich. ...

