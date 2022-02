100 Jahre Egon Bahr : Weltpolitik an der Flensburger Förde – Erinnerungen an den „Minister für besondere Aufgaben“

Der Ukraine-Konflikt ruft Erinnerungen an die Ostpolitik von Egon Bahr wach – auch in Neukirchen bei Flensburg, wo er als Bundestagsabgeordneter wohnte. Am 18. März wäre der SPD-Politiker 100 Jahre alt geworden.

Steinbergkirche | Es ist ein Abend kurz nach Weihnachten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.