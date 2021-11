Digitalisierung an der Schule : „Zu viel Datenschutz“: Flensburger Lehrer wollen Tablet-Computer vom Land nicht haben

Das Land Schleswig-Holstein will alle Lehrer mit Tablet-Computern für den Unterricht ausstatten. Die Freude hält sich in Grenzen.

Flensburg | Es klingt erst einmal gut – und nach einem überfälligen Schritt in die digitale Zukunft der Schule: Das Land Schleswig-Holstein will alle seine Lehrerinnen und Lehrer mit Tablet-Computern ausstatten. Das hat Bildungsministerin Karin Prien im Sommer verkündet. Die Lehrer brauchen nicht mehr ihre privaten Geräte zu nutzen, und auch die Schulträger, also...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.