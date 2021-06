Flensburg : Zeugensuche nach möglichem Raub am Flensburger Hafen

Ein 40-jähriger Mann wachte mit einer Kopfplatzwunde in der Nähe der „gelben Hütten“ in Höhe vom Willy-Brandt-Platz auf.

Flensburg | Die Kriminalpolizei Flensburg ermittelt nach einem möglichen Raubdelikt, das sich in der Nacht von Sonntag, 20. Juni, auf Montag, 21. Juni, im Hafenbereich an der Schiffbrücke ereignet haben soll, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein 40-jähriger Mann hielt sich zwischen der Hafenspitze und dem Schifffahrtsmuseum auf. Zwischen Mitternacht u...

