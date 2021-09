Glücksburger Straße in Flensburg : Jugendlicher Radfahrer angefahren – Autofahrerin fährt weiter

Ein abbiegender SUV fuhr dem 16-Jährigen ins Hinterrad. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Flensburg | Am vergangenen Donnerstag wurde ein Radfahrer an der Einmündung Glücksburger Straße/Jürgensgaarder Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Die Autofahrerin fuhr anschließend weiter. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Der Schüler fuhr laut Polizei gegen 7.45 Uhr auf seinem Rad auf dem Gehweg in Richtung Hafermarkt. In Höhe ...

