Flensburg : Zeugen gesucht: Unbekannte Täter legen Steine und Äste auf Gleise

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die zwei dunkel gekleidete Personen am Donnerstagmittag in der Zeit von 12 bis 13.30 im Bereich des Waldes Marienhölzung/ Harrisleer Umgehung in Nähe der Bahngleise gesehen haben.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

28. Mai 2021, 11:08 Uhr

Flensburg | Donnerstagmittag gegen 13 Uhr wurde die Bundespolizei von einem Lokführer über aufgelegte Steine auf den Gleisen im Bereich der Marienhölzung in Flensburg informiert. Die Leitstelle sperrte die Bahnstrecke zwischen Padborg und Flensburg und entsandte sofort eine Streife.



Diese konnte am Ereignisort in Nähe der Marienhölzung auch zwei Personen feststellen, die bei Erkennen sofort die Flucht in Richtung Harrisleer Umgehung ergriffen. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zur Ergreifung der möglichen Täter

Die Bundespolizisten stellten vor Ort fest, dass nicht nur Schottersteine, sondern auch Äste auf die Bahngleise gelegt wurden.

Mögliche Entgleisung

Die Bundespolizei warnt vor dem Betreten der Bahnanlagen und insbesondere dem Auflegen von Gegenständen auf die Gleise. Dies ist kein „Dumme-Jungen-Streich“, sondern kann im schlimmsten Fall zur Entgleisung eines Zuges führen. Reisende im Zug könnten durch eingeleitete Schnellbremsungen im Zug verletzt werden, sagte Hanspeter Schwartz, Pressesprecher der Flensburger Bundespolizei.

Der Aufenthalt im Gleis ist lebensgefährlich und nicht umsonst verboten. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Der Bremsweg eines Zuges beträgt bis zu einem Kilometer. Beim Überfahren der Steine besteht eine große Verletzungsgefahr durch umherfliegende Splitter.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die zwei dunkel gekleidete Personen am Donnerstagmittag in der Zeit von 12 bis 13.30 im Bereich des Waldes Marienhölzung/ Harrisleer Umgehung in Nähe der Bahngleise gesehen haben.

Hinweise werden erbeten an die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461 / 31 32 - 0.