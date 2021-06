Flensburg : Zeugen gesucht: Junge E-Scooter-Fahrerin begeht Unfallflucht

Das Mädchen fuhr mit einem E-Scooter aus einer Ausfahrt und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen.

07. Juni 2021, 12:11 Uhr

Flensburg | Am Freitag gegen 18.20 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer auf dem Radweg im Ochsenweg in Flensburg. In Höhe eines Eisladens bei der Hausnummer 30 kam ein Mädchen mit einem E-Scooter aus einer Ausfahrt und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Die E-Scooter-Fahrerin fuhr weiter.



Das Mädchen soll circa 14 Jahre alt gewesen sein und schulterlange, dunkelblonde Locken haben. Sie trug ein dunkelgrünes T-Shirt.

Das Mädchen sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier zu melden: Telefon: 0461 - 4840.