Flensburg-Marienhölzungsweg : Zehnjähriger Radfahrer wird von einem Auto angefahren, stürzt und fährt danach weiter

Der Junge soll unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren sein. Dabei kollidierte das Rad mit dem Anhänger, der Junge stürzte und das Rad wurde überrollt.

Flensburg | Am Montag, 4. Oktober, ereignete sich gegen 17 Uhr im Marienhölzungsweg in Flensburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind auf seinem Rad angefahren wurde. Der circa zehnjährige Junge stürzte und fuhr anschließend weiter. Er fuhr auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt, neben ihm fuhr parallel ein Pkw mit Anhänger. Der Junge soll unvermittelt auf die ...

