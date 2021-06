Zahlen vom Freitag : Keine Corona-Neuinfektion in Flensburg – Inzidenz sinkt auf 2,2

Flensburg meldet schon seit sechs Tagen keine neuen Corona-Infektionen.

Flensburg | Auch am Freitag wurden in Flensburg keine neuen Corona-Infektionen bekannt. Es ist der sechste Tag in Folge ohne eine bestätigte Ansteckung. Das teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Damit sinkt die Inzidenz noch weiter auf 2,2. Gibt es am Samstag keinen neuen Corona-Fall, fällt die Inzidenz auf 0. Insgesamt haben sich 2266 Flensburger seit...

