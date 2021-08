Oldtimer in Harrislee : Wohnwagen-Trend auf die ästhetische Tour: Käfer-Fan Yvonne Andresen fährt ein Kult-Gespann

Yvonne Andresen hat ein Gespür für Schönes, das offenbart gleich der erste Blick auf ihren Faltdachkäfer von 1961 und in den Hymer Eriba Puck, den sie in den Niederlanden aufspürte.

Harrislee | Über dem Fahrersitz ist der Name des Erstbesitzers des VW Faltdachkäfers in einer Plakette verewigt. Mitsamt dem Heimatort Karlstad. In Schweden sei das so üblich, sagt Yvonne Andresen, die den Oldtimer vor fast vier Jahren in die Familie aufnahm. Sie hat den alten Schweden Sten getauft, nach seinem ersten Besitzer. Sten, der Käfer, hatte gerade 60. G...

