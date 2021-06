Feuerwehreinsatz : Wohnungsbrand in der Flensburger Neustadt – Frau verletzt

Die Mieterin ist bei einem Küchenbrand zu Schaden gekommen und befindet sich in der Notaufnahme.

Flensburg | Ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses hat am Donnerstag für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Der Brand war gegen 16.45 Uhr in einer Wohnung oberhalb eines Lebensmittelmarktes ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, qualmte es aus der Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten den...

