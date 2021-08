Eckenerstraße in Flensburg : Mitten in der Nacht: Wohnmobil geht in Flammen auf

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Brandursache ist noch unklar.

Flensburg | Ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil ist in der Nacht zum Donnerstag im Norden der Stadt in Brand geraten. Aufmerksame Zeugen hatten das Feuer an der Eckenerstraße gegen 1 Uhr in Höhe des TSB-Geländes bemerkt und den Notruf gewählt. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin den Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Klues sowie...

