Vorschlag der SPD Flensburg : Wird das alte Karstadt-Gebäude zum Hochschulstandort?

Das Land könnte die leerstehende Immobilie erwerben – und Hochschule und Universität Flensburg zur Verfügung stellen.

Flensburg | Die SPD Flensburg will das leerstehende Karstadt-Gebäude am Holm 7 der Europa-Universität Flensburg sowie der Hochschule Flensburg zur Verfügung stellen. Das Land Schleswig-Holstein solle die Immobilie kaufen, sodass die Bildungseinrichtungen einen zentralen Standort mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten haben. Weiterlesen: Leerstand am Holm wird ...

