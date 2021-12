Sturm und Glätte : Wintereinbruch in Dänemark: Busverkehr in Nordjütland eingestellt

Die Polizei von Nordjütland fordert auf Twitter auf, nicht am Straßenverkehr teilzunehmen, es sei denn, dies ist zwingend erforderlich.

Aalborg/Jütland | In Dänemark hat es in weiten Teilen des Landes am Mittwochnachmittag und -abend heftige Schneefälle gegeben. Nach Informationen des Nachrichtendienstes TV2 ist besonders Nordjütland stark betroffen. So wurde beispielsweise der Flughafen Aalborg vorerst geschlossen, weil keine Flugzeuge landen oder starten können. Zudem ist der Busverkehr in Nordjüt...

