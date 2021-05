Reportage : Im Flensburger Sexshop: „Niemals in die Tüte fassen“

In Sex-Shops gibt es ganz unterschiedliche Kunden – wie in anderen Geschäften auch. Ein Nachmittag in einer Orion-Filiale.

Flensburg | „Drücken“ steht auf der großen Glastür, die von außen mit lebensgroßen Aufklebern von halbnackten Frauen verhüllt ist. Beim Betreten klingelt eine Türglocke. Drinnen ist es hell, das Radio läuft – lauter als in anderen Geschäften. Gerade ist der Verkehrsfunk dran: „Alle Straßen sind frei. Gute Fahrt!“, wünscht der Moderator. Der erste Blick fällt unwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.