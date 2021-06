Flensburg : Wie haben Flensburgs Schulkinder das letzte Schuljahr erlebt?

Am 21. Juni starten in Schleswig-Holstein die Sommerferien. Wir sprachen mit 6. und 9. Klässlerinnen, wie sie das von Corona geprägte Jahr in der Schule erlebt haben.

Flensburg | Für viele Flensburger Schüler ist der letzte Schultag vor den Sommerferien vermutlich wie eine Erlösung. Fast das ganze Schuljahr gab es nur Distanzunterricht. Statt wie sonst morgens aus dem Haus zu gehen und den Bus zur Schule zu nehmen oder zu gehen, saßen sie vor Computern und Tablets und lernten Mathe, Englisch und Co. auf neue Weise. Ich fand ...

