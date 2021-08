Alte Schule Niehuus : Wie eine alte Kanonenkugel in Niehuus landete

Willi Behnemann, ursprünglich Wassermeister beim Wasserverband Nord, machte eines Tages bei einer Baustelle eine geschichtsträchtige Entdeckung.

Harrislee | Sie ist der Blickfang in der eigens für sie angefertigten Vitrine im Eingangsbereich der Alten Schule Niehuus: die zehn Kilo schwere Kanonenkugel. Ein Relikt der Schlacht bei Bau am 9. April 1848: An diesem Frühlingstag kam es bei Bau und Niehuus am Krummen Weg zum ersten Gefecht zwischen den Schleswig-Holsteinern und der überlegenen dänischen Armee. ...

