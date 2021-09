Bundestagswahl 2021 : Lange Schlangen, langes Auszählen und Zugpannen: So lief der Wahlabend in Flensburg

Jubel bei der SPD, gemischte Gefühle bei den Grünen und lange Schlangen vor den Wahllokalen: Der Wahltag in Flensburg hielt die ein oder andere Überraschung bereit.

Flensburg | „Gibt's hier was umsonst?“ fragt eine Wählerin vor dem Wahllokal am Alten Gymnasium in Flensburg. Gelächter in der Schlange, die am Sonntagvormittag einmal quer über den Hof reicht. Und tatsächlich gibt es etwas umsonst: „Solange der Vorrat reicht“ werden Mund-Nasenschutz-Pakete an die Wähler ausgeteilt. Durch den Andrang lässt sich bereits erahnen...

